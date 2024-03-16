Иностранный футболист «Урала» сравнил русский и английский мат

Иностранный защитник екатеринбургского «Урала» Эммерсон признался, что часто ругается матом, а также сравнил русские и английские нецензурные слова. Его высказывание приводит Sport24.

«Нужно отдать должное русскому языку — какой же он богатый! Свободно говорю по-английски и понимаю: мат там строится вокруг трех слов, которые даже звучат одинаково. А русский язык настолько разнообразный, что я легко могу построить целое предложение, состоящее только из мата. Это очень круто», — заявил футболист.

Эммерсон родился в 1995 году в Одессе. На его счету два матча в составе Республики Конго. За «Урал» он выступает с 2022 года.

В турнирной таблице чемпионата России «Урал» занимает 13 место, набрав 19 очков. На первом месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 40 очков. На второй строчке идет «Краснодар», имея в активе 39 очков. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 38 очков.

В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с московским «Спартаком».

Ранее Эммерсон заявил, что в Екатеринбурге плохо убирают снег.