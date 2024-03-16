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Иностранный тренер объяснил, почему отказался возглавить «Спартак»

Тренер Артур Жорже отказал «Спартаку» из-за работы в «Браге»

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Luciano L/IMAGO/Global Look Press

Наставник португальской «Браги» Артур Жорже объяснил, почему отказался сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера российского «Спартака», отметив, что привязан к своей нынешней команде. Его слова приводит Jornal de Notícias.

«Это проект всей моей жизни, и для меня это важнее денег. Мы с теми, кто поверил в меня, очень хотим продолжать этот проект», — заявил Жорже.

Под руководством Жорже «Брага» идет на четвертом месте в чемпионате Португалии, уступая только «Спортингу», «Бенфике» и «Порту». В активе команды 50 очков после 25 туров, от лидирующего «Спортинга» ее отделяет 12 баллов.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2. Московская команда с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице.

Ранее был назван следующий тренер московского «Спартака».

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