Захарян забил дебютный гол за «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» в матче 29-го тура чемпионата Испании обыграл «Кадис». Встреча, которая состоялась в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 2:0.

Один из мячей в этом поединке забил российский полузащитник Арсен Захарян. Она отличился на 68-й минуте с передачи Брайса Мендеса спустя две минуты после выхода на замену. Этот гол стал для Захаряна дебютным за команду, теперь на его счету гол и пас в 31-м матче за «Реал Сосьедад». Еще один мяч в этом поединке забил Микель Мерино.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

23 февраля Захарян в матче чемпионата Испании неудачно столкнулся с соперником, из-за чего получил повреждение правой руки. Сразу после матча он не мог одеться самостоятельно, однако позднее выяснилось, что травма не была серьезной, игрок быстро восстановился, однако пропустил ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2).

В таблице испанского чемпионата «Реал Сосьедад», имеющий в активе 46 очков, после победы в 29-м туре располагается на шестой строчке, а «Кадис», набравший 22 очка, остается в зоне вылета, занимая 18-е место.

Ранее Захарян получил вызов в сборную России.