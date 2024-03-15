В США не стали называть Овечкина самым ценным игроком для «Вашингтона»

Журналисты издания The Athletic не стали называть российского нападающего Александра Овечкина самым важным хоккеистом для «Вашингтон Кэпиталз» на остаток регулярного сезона-2023/2024.

Вместо нападающего они выбрали голкипера Чарли Линдгрена.

«Здесь нет ничего удивительного; он был самым ценным игроком «Кэпс» с начала сезона. Однако в марте Линдгрен показал процент отраженных бросков 93,7 и лучший показатель в лиге — 8,05 сейва выше ожидаемого, в результате чего «Кэпс» набрали 8 из 12 очков. Они на одно очко отстают от восьмого места в конференции только из-за его игры», — указано в статье.

Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 840 голов, отставание составляет 54 шайбы.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 62 матче, забросил 18 шайб и отдал 31 результативную передачу. «Вашингтон» после 64 игр идет на десятом месте в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, набрав 71 очко. В ночь на 15 марта «Вашингтон» со счетом 2:1 обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата НХЛ, российский хоккеист результативными действиями не отметился.

В следующем матче «Вашингтон» на выезде сыграет с «Ванкувером». Встреча состоится 17 марта. Стартовое вбрасывание запланировано на 5:00 по московскому времени.

Ранее Овечкину предрекли трудности в погоне за Гретцки.