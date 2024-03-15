Бывший футболист сборной России сравнил «Аталанту» Миранчука с «Ливерпулем»

Известный в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, игравший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», а также проведший две встречи за национальную сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что английский «Ливерпуль» будет явным фаворитом в четвертьфинальном противостоянии Лиги Европы с итальянской «Аталантой», за которую выступает Алексей Миранчук.

«Сейчас «Аталанта» в чемпионате Италии пытается залезть как можно выше, ну, быть в пятерке. «Ливерпуль» в Английской премьер-лиге ведет борьбу на другом уровне. Там есть, по сути, три лидера: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Арсенал». «Ливерпуль» все-таки сильнее «Аталанты», но в футболе как бывает – мы думаем об одном, а все решить в другую сторону могут любые эпизоды», — считает Деменко.

Алексей Миранчук сыграл в текущем сезоне в 19 матчах Серии А, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. На его счету также три голевые передачи в матчах с португальским «Спортингом» (1:1, 2:1) в 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» впервые за 15 лет сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.