Акинфеев составил символическую сборную ЦСКА

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев составил символическую сборную армейского клуба за все время, что он выступает за команду. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Без Рахимича мы здесь никуда не уйдем. Наш главный костолом. В пару к нему ― Вернблум. Всегда мечтал, чтобы они в паре сыграли. Тогда ни один удар бы по моим воротам не нанесли. Акинфеев — Березуцкий, Игнашевич, Березуцкий — Гусев, Вернблум, Карвальо, Рахимич, Жирков — Думбия, Вагнер», — заявил голкипер.

Первый матч на взрослом уровне Акинфеев провел 29 марта 2003 года за ЦСКА в 1/8 финала кубка РФПЛ против петербургского «Зенита» на «Петровском», он вышел на второй тайм вместо Дмитрия Крамаренко. В чемпионате России голкипер дебютировал 31 марта 2003 года в матче с «Крыльями Советов», отразив пенальти на последних минутах игры.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее Акинфеев оценил совет Валерия Карпина российским игрокам уезжать в Европу.