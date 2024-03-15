Лидер «Реала» обвинил клуб в недостаточной поддержке из-за расизма

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус считает, что клуб делает недостаточно для того, чтобы поддерживать его борьбу с расизмом и защищать в случаях проявления расистского поведения в его адрес. Об этом сообщает The Athletic.

По информации СМИ, Винисиус остался недоволен промедлением «Реала» в вопросе реакции на видеозапись, на которой запечатлено, как фанаты мадридского «Атлетико» в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:1, по пен. 3:2) скандируют в его адрес «Винисиус — шимпанзе». По его мнению, клуб слишком поздно подал жалобу в прокуратуру (15 марта) — уже после того, как это сделала Ла Лига (14 марта).

Еще одним поводом для недовольства игрока послужил тот факт, что «Реал» перед игрой 27-го тура чемпионата Испании с «Валенсией», который завершился со счетом 2:2, опубликовал в социальных сетях снимок футболиста, а внизу разместил логотип группы Vini Vici, вдохновленный эволюцией из обезьяны в человека.

Винисиус выступает в мадридском клубе с 2018 года. До этого он играл только на родине и защищал цвета бразильского «Фламенго».

Ранее в «Манчестер Сити» назвали позором жеребьевку Лиги чемпионов.