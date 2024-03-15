«Думаю, это было бы все»: Акинфеев рассказал, как в него кинули бильярдным шаром

Бывший голкипер сборной России, вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что ему не было страшно, когда ему в шею попал файер во время матча отборочного этапа чемпионата Европы — 2016, однако вспомнил другой похожий случай. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Вот в Дании было страшно, когда мы с молодежкой играли. Это тот матч, когда нас всех поудаляли, мы тогда проиграли. В меня с трибуны бильярдным шаром кинули. Он пролетел в нескольких сантиметрах от головы. Если бы попало – думаю, что это было бы все», — рассказал Акинфеев.

Первый матч на взрослом уровне Акинфеев провел 29 марта 2003 года за ЦСКА в 1/8 финала кубка РФПЛ против петербургского «Зенита» на «Петровском», он вышел на второй тайм вместо Дмитрия Крамаренко. В чемпионате России голкипер дебютировал 31 марта 2003 года в матче с «Крыльями Советов», отразив пенальти на последних минутах игры.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее Акинфеев оценил совет Валерия Карпина российским игрокам уезжать в Европу.