Бывший игрок «Зенита» не уверен в победе команды над «Спартаком» в Кубке России

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время своей профессиональной карьеры и за санкт-петербургский «Зенит», и за московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о противостоянии этих команд в полуфинале Пути РПЛ Кубка России по итогам прошедшей жеребьевки. Специалист считает, что красно-белые готовы дать бой чемпиону пяти последних сезонов и действующему лидеру Российской премьер-лиги.

«Понятно, что это не тот жребий, который хотел бы «Спартак». Все-таки «Зенит» сейчас в лучшем психологическом состоянии. Но, поверьте, «Спартак» может игру навязать, тем более он недавно это показал в чемпионате. Поэтому не говорил бы, что на сто процентов выиграет «Зенит». Да, он лучше подготовлен, победы придают больше уверенности команде, но «Спартак» зря списывают. Будет битва, и легко «Зениту» не будет», — уверен Деменко.

«Зенит» и «Спартак» недавно встретились в Санкт-Петербурге в 19-м туре РПЛ, и тогда встреча завершилась нулевой ничьей. В данный момент команды разделяет девять очков и пять мест в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ранее главного тренера «Спартака» Абаскаля поддержали в «Оренбурге».