Легенда «Локомотива» назвала главную проблему команды

Бывший полузащитник московского «Локомотива», итальянской «Ромы» и сборной Белоруссии Сергей Гуренко высказался о выступлении «железнодорожниках» на старте весенней части сезона, отметив проблемы в обороне, из-за которых команда не может добиться нужного результата. По мнению специалиста, на это сильно влияют пропущенные мячи в каждом матче. При этом Гуренко подчеркнул, что «Динамо» просто полностью переиграло команду Михаила Галактионова (1:2), а против «Сочи» (2:2) добиться победы помешал ответный гол соперников сразу после своего.

«Уже пять мячей пропущено в трех матчах, где минимум два — со стандартов. Значит, есть проблемы. «Локомотив» хорошо выглядел на сборах, показывал хорошие игры. Может быть, это дало какое-то успокоение. Когда начался чемпионат, то сразу игра не заладилась, потом появилась неуверенность. Мне кажется, у них самая большая проблема сейчас — психология. Может, у них еще нет легкости, чуть перегружены. В концовке только команда прибавляет. Надо все-таки улучшить игру в обороне, много пропускают. Из-за этого появляется неуверенность», — цитирует Гуренко Legalbet.

После одного очка в двух матчах чемпионата Российской премьер-лиги после возобновления сезона «Локомотив» вылетел еще и из Пути РПЛ Кубка России, уступив калининградской «Балтики» в серии пенальти в ответном матче четвертьфинала (1:1, 6-7). Теперь команда продолжит турнир в Пути регионов уже без права на ошибку. В таблице РПЛ «Локо» идет на пятом месте с 32 баллами в активе.

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