Экс-гендиректор «Спартака»: Абаскалю по барабану на матч с «Зенитом»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак выразил уверенность, что главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю все равно на предстоящее противостояние с петербургским «Зенитом» в рамках Кубка России. Его слова приводит «Спорт день за днем».

«Да ему вообще по барабану. Случайно попал, чуть научился тренировать и начал работать, тем более за хорошие деньги. В школе учится и деньги получает – прекрасная жизнь, чего ему волноваться», — заявил он.

«Спартак» и «Зенит» сыграют в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Первая игра состоится 2 апреля в Москве, ответный матч в Санкт-Петербурге пройдет 16 апреля.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2. Московская команда с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице.

Ранее Абаскаля поддержали в «Оренбурге».