Полина Гагарина выступит на матче Россия — Парагвай

Полина Гагарина исполнит русскоязычную песню «Миллион голосов» на товарищеском матче между сборными России и Парагвая. Об этом передает ТАСС со ссылкой на отдел маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Полина Гагарина выступит перед игрой. Песню «Миллион голосов» она исполняла на конкурсе Евровидение 2015 года.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве на «ВТБ Арене».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и не сыграют на предстоящем чемпионате Европы, который пройдет летом 2024 года в Германии. В 2023 году россияне провели семь товарищеских поединков. Команда Валерия Карпина обыграла Ирак, Камерун и Кубу.

Ранее иностранный футболист назвал праздником матч против России.