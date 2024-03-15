Глава «Зенита» о жеребьевке Кубка России: «Спартак» попал

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал жеребьевку Пути РПЛ Кубка России, по итогам которой сине-бело-голубые сыграют с московским «Спартаком», передает «Спорт-Экспресс».

«Спартак» попал», — сказал Медведев.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар». Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В этом сезоне «быки» уже завершили выступление на турнире, проиграв «Химкам».

2 марта «Зенит» и «Спартак» встречались в рамках чемпионата России. Матч, который прошел в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 0:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Зенит» призвали не короновать раньше времени.