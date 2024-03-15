Бывший игрок «Спартака» заявил, что игрок клуба Промес не является преступником

Бывший игрок московского «Спартака» Владимир Быстров заявил, что футболист красно-белых Квинси Промес не является преступником, передает «Матч ТВ».

«Промес — никакой не преступник, пока это официально не объявили и его не посадили в тюрьму. Люди всегда будут делиться на два лагеря — одни за, другие против», — сказал Быстров.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии.

Ранее юрист объяснил, почему у Промеса нет шансов вернуться в Россию.