«Спартак» сыграет с «Зенитом» в Кубке России

Московский «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Во второй паре калининградская «Балтика» встретится со столичным ЦСКА. Финалисты Пути РПЛ Кубка России определяться в двухматчевом противостоянии.

Также состоялась жеребьевка 1/4 финала Пути регионов Кубка России:

«Ахмат» (Грозный) — «Оренбург»

«Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Москва)

«СКА-Хабаровск» — «Динамо» (Москва)

«Химки» — «Ростов».

Полуфиналисты Пути регионов определяться по итогам одного матча.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар». Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В этом сезоне «быки» уже завершили выступление на турнире, проиграв «Химкам».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее легенда ЦСКА раскритиковал вратарей «Спартака».