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Футболист «Спартака» Хлусевич рассказал, кто ответственен в проблемах «Спартака»

Футболист «Спартака» Хлусевич: журналисты постоянно создают проблемы «Спартаку»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич пошутил, что команде постоянно создают проблемы журналисты, передает «Чемпионат».

«По-моему, если честно, это журналисты постоянно создают проблемы «Спартаку» (смеется). Мы нашли крайнего, но на самом деле все хорошо», — сказал Хлусевич.

14 марта «Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1 и вышел в следующий раунд.

В полуфинал Пути РПЛ Кубка России ранее вышли ЦСКА, который по сумме двух встреч обыграл «Ростов» (3:1), «Зенит», выбивший «Динамо» (2:1) и калининградская «Балтика», которая победила «Локомотив» в серии пенальти.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет с екатеринбургским «Уралом».

Ранее «Спартаку» предрекли продолжение кризиса.

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