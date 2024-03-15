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Футболист «Балтики» назвал Аршавина наглым

Игрок «Балтики» Козлов назвал экс-футболиста «Зенита» Аршавина наглым

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футболист калининградской «Балтики» Данила Козлов отреагировал на слова бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, который назвал его наглым, передает «РБ Спорт».

«Аршавин назвал меня наглым? Он тоже наглый. Можете ему так и передать», — сказал Козлов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Козлов провел один матч. Козлов является воспитанником сине-бело-голубых. Он покинул клуб в 2023 году.

В турнирной таблице чемпионата России «Балтика» занимает 15 место, набрав 14 очков. На первом месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 40 очков. На второй строчке идет «Краснодар», имея в активе 39 очков. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 38 очков.

В следующем туре «Балтика» сыграет с нижегородским «Пари НН». Матч состоится в Калининграде.

Ранее московскому «Спартаку» предрекли продолжение кризиса.

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