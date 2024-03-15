Загитова: не было почти никакой конкуренции с Туктамышевой и Щербаковой на Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Пхенчана-2018 Алина Загитова в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» на премьере четвертого сезона сериала «Беспринципные» оценила новый формат Кубка Первого канала, согласно которому в соревновании принимали участие три команды вместо двух.

Капитанами команд стали сама Загитова, чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова. По словам Загитовой, она не почувствовала острой конкуренции с другими капитанами.

«Этот проект — доказательство того, что мы не стоим на месте, все время развиваемся, придумываем что-то новое. Сам формат турнира очень интересный. И у нас практически никакой конкуренции не было. Со всеми девочками я очень хорошо дружу, поэтому все прошло в такой теплой и дружеской атмосфере», — сказала фигуристка.

Победу в Кубке Первого канала — 2024 одержала синяя команда Щербаковой, которая выиграла 10 млн рублей. Второе место заняла красная команда Туктамышевой (8,5 млн рублей), а третье — белая команда Загитовой (7 млн рублей).

Ранее Загитова заявила, что не знает, что может испортить турнир «Русский вызов».