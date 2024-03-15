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Бывший гендиректор «Спартака»: на меня накатали анонимку в ФСБ

Бывший гендиректор «Спартака» Мележиков: на меня написали анонимку в ФСБ

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что на него написали много анонимок из-за того, что он мешал забрать под себя готовый стадион красно-белых, передает «Спорт-Экспресс».

«Вы не представляете, сколько на меня накатали анонимок. Одну из них храню на даче, в рамочке. Там написано, что я являюсь рейдером Восточного округа Москвы, одним из лидеров измайловской ОПГ», — сказал Мележиков.

Также Мележиков отметил, что анонимка в ФСБ пришла от людей, которые хотели его оклеветать, но там над ней только посмеялись.

«В ФСБ знали, кто такой Мележиков. Я ведь столько лет отработал в сфере безопасности. Но они были обязаны провести проверку. Информация обо мне не подтвердилась», — добавил он.

Мележиков работал в «Спартаке» с 2015 по 2019 год директором по безопасности, в сентябре 2020 года он вновь вернулся на этот пост. В 2021 году он был назначен на пост генерального директора команды.

Ранее Мележиков рассказал, что помешает команде бороться за чемпионство.

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