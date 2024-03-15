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Загитова осталась в восторге от премьеры сериала с Деревянко

Фигуристка Загитова восхитилась премьерой сериала «Беспринципные-4»

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Пресс-служба Кинопоиска/Ксения Угольникова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Пхенчана-2018 Алина Загитова в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» поделилась впечатлениями от премьеры четвертого сезона сериала «Беспринципные» с Павлом Деревянко в главной роли.

«Здесь очень позитивная атмосфера: много людей, много знакомых, приятное общение и, конечно же, сам сериал очень классный!» — сказала Загитова.

Фигуристка посетила презентацию «Беспринципных-4» в бар-клубе Community. По сюжету сериала главный хранитель светских секретов Славик (Павел Деревянко) собирает весьма необычные истории о своих знакомых по Патрикам.

Загитова отметила, что тоже очень любит посещать этот район.

«Обожаю местные аутентичные рестораны. Они здесь почти на каждом шагу. Только из-за большой занятости не могу просто гулять по Патрикам, хотя очень хочется», — призналась фигуристка.

Сериал «Беспринципные» уже стал самой популярной комедией сервиса «Кинопоиск».

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию перенесет операцию.

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