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Российский хоккеист Кузнецов прокомментировал первый гол за «Каролину»

Хоккеист Кузнецов: мне было важно забить первый год за «Каролину»

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TheHersheyBears/X

Российский нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов заявил, что ему было важно забросит первую шайбу за новый клуб, передает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я чувствовал, что сегодня день, когда мы должны сделать шаг вперед. Три игры я провел без очков, так что это было очень важно. Сегодня я получил удовольствие», — сказал Кузнецов.

«Каролина» обыграла «Флориду» со счетом 4:0.

В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» занимает четвертое место, набрав 86 очков. «Флорида» располагается на первом месте, имея в активе 94 балла.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными».

Кузнецов выступал за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

В следующем матче «Каролина» сыграет в гостях с «Торонто». Встреча состоится 17 марта. Стартовое вбрасывание запланировано на 2.00 по московскому времени.

Ранее Александру Овечкину предрекли большую славу после ухода Кузнецова из «Вашингтона».

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