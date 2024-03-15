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Акинфеев не исключил завершения карьеры после окончания текущего сезона

Вратарь ЦСКА Акинфеев о своем контракте: что будет в мае, мне сейчас неинтересно

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об окончании своего контракта с армейцам, заявив, что живет сегодняшним днем, передает «Чемпионат».

«Я не переживаю из-за окончания контракта. Мы договорились с Романом Юрьевичем Бабаевым все обсудить позже. Я живу сегодняшним днем. Что будет в мае, мне сейчас неинтересно», — сказал Акинфеев.

Также вратарь отметил, что будет играть до конца сезона, а дальше будет смотреть.

Голкипер армейцев на последних минутах матча против самарских «Крыльев Советов» отразил 19-й пенальти, что является рекордом соревнований. На втором месте по этому показателю идут Роман Березовский и Александр Беленов, на счету которых по 14 отраженных пенальти.

Также Акинфеев провел 250-й матч без пропущенных мячей, что тоже является рекордом. На втором месте идет Сергей Рыжиков, который провел 134 матча без пропущенных мячей.

Ранее у ЦСКА разглядели нехватку концентрации.

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