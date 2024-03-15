Кузнецов забросил дебютную шайбу после обмена из «Вашингтона»

Российский хоккеист Евгений Кузнецов забросил дебютную шайбу за «Каролину» после обмена из «Вашингтона».

Игроку удалось отличиться в матче против регулярного чемпионата против «Флориды» (4:0).

Еще одна шайба на счету представителя России Андрея Свечникова.

В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» занимает четвертое место, набрав 86 очков. «Флорида» располагается на первом месте, имея в активе 94 балла.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными». Россиянин провел за новую команду два матча и не смог отметится результативными действиями.

Кузнецов выступал за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

В следующем матче «Каролина» сыграет в гостях с «Торонто». Встреча состоится 17 марта. Стартовое вбрасывание запланировано на 2.00 по московскому времени.

Ранее Кузнецову подарили вантуз.