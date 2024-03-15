Теннисист Медведев пробился в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев смог пробиться в полуфинал «Мастерса», который проходит в американском Индиан-Уэллсе.

В четвертьфинале Медведев обыграл представителя Дании Хольгера Руне.

Встреча, которая продолжалась 2 часа, завершилась со счетом 7:5, 6:4.

За выход в финал Медведев поспорит с Томми Полом из США. Во втором полуфинале итальянец Янник Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом из Испании.

В сезоне-2024 Медведев дошел до финала Australian Open, где проиграл Яннику Синнеру в пяти сетах (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). Также теннисист вышел в полуфинал турнира в Дубае, где уступил в двух сетах Уго Умберу (5:7, 3:6).

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает четвертое место. Он уступает Новаку Джоковичу, Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру.

Ранее Международная федерация тенниса (ITF) на своем официальном сайте сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Ранее Андрей Рублев и Карен Хачанов вылетели с турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв в первом раунде.