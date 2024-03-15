Хоккеист «Тампы» Кучеров набрал пять очков в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» на своем льду одолела «Рейнджерс».

Встреча завершилась со счетом 6:3. В составе победителей голом и четырьмя результативными передачами отметился россиянин Никита Кучеров.

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает шестое место, набрав 76 очков. «Рейнджерс» располагается на третьем месте, имея в активе 90 баллов.

Первое место занимает «Флорида», набрав 94 очка. Вторую строчку занимает «Бостон», набрав 93 балла.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Флоридой». Встреча пройдет 17 марта. Команды выйдут на лед в 1:00 по московскому времени.

«Рейнджерс» сыграет 16 марта в дерби Нью-Йорка с «Айлендерс». Стартовое вбрасывание запланировано на 22:00 по московскому времени.

26 февраля Кучеров повторил рекорд НХЛ среди российских игроков по количеству сезонов со 100+ очками, который единолично принадлежал игроку «Вашингтона» Александру Овечкину. На счету Овечкина и Кучерова по четыре сезона с этим показателем.

Ранее пас Кучерова не спас «Тампу» от поражения «Баффало».