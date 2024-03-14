Плющенко перехватил одну из самых перспективных российских фигуристок

12-летняя фигуристка Елена Костылева перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг, 14 марта, 12-летняя спортсменка провела первую тренировку под руководством команды Плющенко. Ранее она тренировалась в школе «Легенда» у Игоря Лютикова.

В этом сезоне Костылева выиграла бронзовую медаль на чемпионате России по прыжкам. Подопечная Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк одержала победу. Серебро выиграла 16‑летняя Аделия Петросян.

Во время выступления в командном турнире Костылева повредила локоть. Спортсменка обратилась за помощью к медикам, чтобы получить заморозку, однако после падения с тройного лутца смогла завершить выступление.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2023/24 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее сообщалось, что фигуристке Щербаковой предстоит операция.