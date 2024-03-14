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«Зенит» призвали не короновать раньше времени

Кобелев: рано короновать «Зенит», «Краснодар» нельзя сбрасывать со счетов

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Ну а разве кто-то сомневался в силе команды Семака? Но впереди еще 10 туров РПЛ. Случиться может все что угодно. «Динамо» находится в хорошей физической форме. Это надо признать. Пока непонятно, как поведет себя «Краснодар» после смены тренера. Так что я бы «быков» со счетов пока точно не сбрасывал. Однако все равно рано короновать сине-бело-голубых. Впереди еще два с половиной месяца борьбы», — сказал Кобелев.

В 20-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:1. Это позволило команде Сергея Семака подняться на первое место в турнирной таблице. У петербуржцев 40 набранных очков. На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Команда поменяла тренера, теперь «быков» возглавляет Мурад Мусаев. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Сейчас в РПЛ пауза на матчи национальных сборных.

Ранее стали известны все участники следующего раунда Кубка России.

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