Абаскаль рассказал, пойдет ли болеть за «Спартак» в Кубке Гагарина

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Оренбургом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России заявил, что по возможности поддержит хоккейных одноклубников во втором раунде Кубка Гагарина.

«Если будет такая возможность, я только за, мы уже это делали. Мне всегда нравится что-то делать в Москве, открывать что-то новое. В целом, рабочий процесс продолжается, у нас завтра будет тренировка, в перерыве мы проведем товарищеский матч, так что особо много времени отдыхать у нас не будет», — заявил Абаскаль.

Мохаммад Горбани открыл счет уже на 10-й минуте встречи. Команде из «Оренбурга» помог рикошет. Еще до перерыва Александр Соболев отыграл один мяч и восстановил равновесие.

Антон Зиньковский в середине второго тайма впервые в этом матче вывел «Спартак» вперед, а через пару минут Срджан Бабич сделал счет 3:1. На 84-й минуте «Оренбург» остался вдесятером после удаления Владимира Полуяхтова.

Первый матч между этими командами завершился победой «Оренбурга» со счетом 1:0.

Ранее Гильермо Абаскаль объяснил тяжелый старт «Спартака» в 2024 году нехваткой удачи.