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Абаскаль объяснил тяжелый старт «Спартака» в 2024 году нехваткой удачи

Тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что команде не хватает удачи

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Оренбургом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России заявил, что его команде немного не хватает удачи.

«Считаю, что это заслуженная победа, мы показали командный дух. Во втором тайме ребята, когда были близки к голу, приложили усилия и добились результата. В этих трех играх у нас было два автогола — это значит, что нам где-то недостает удачи. После первого гола мы как будто разблокировались и затем стали показывать свой футбол», — заявил Абаскаль.

Мохаммад Горбани открыл счет уже на 10-й минуте встречи. Команде из «Оренбурга» помог рикошет. Еще до перерыва Александр Соболев отыграл один мяч и восстановил равновесие.

Антон Зиньковский в середине второго тайма впервые в этом матче вывел «Спартак» вперед, а через пару минут Срджан Бабич сделал счет 3:1. На 84-й минуте «Оренбург» остался вдесятером после удаления Владимира Полуяхтова.

Первый матч между этими командами завершился победой «Оренбурга» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» уступил «Балтике» в Кубке России, Дзюба не забил пенальти.

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