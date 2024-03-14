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«Спартак» вышел в полуфинал Кубка России

«Спартак» в большинстве обыграл «Оренбург» и вышел в полуфинал Кубка России

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Софья Сандурская/ТАСС

Московский «Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1 и вышел в следующий раунд.

Мохаммад Горбани открыл счет уже на 10-й минуте встречи. Команде из «Оренбурга» помог рикошет. Еще до перерыва Александр Соболев отыграл один мяч и восстановил равновесие.

Антон Зиньковский в середине второго тайма впервые в этом матче вывел «Спартак» вперед, а через пару минут Срджан Бабич сделал счет 3:1. На 84-й минуте «Оренбург» остался вдесятером после удаления Владимира Полуяхтова.

Первый матч между этими командами завершился победой «Оренбурга» со счетом 1:0.

В полуфинал Пути РПЛ Кубка России ранее вышли ЦСКА, который по сумме двух встреч обыграл «Ростов» (3:1), и «Зенит», выбивший «Динамо» (2:1). 14 марта в рамках четвертьфинала «Локомотив» примет «Балтику». Жеребьевка полуфинальных матчей пройдет 15 марта.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар». В этом сезоне «быки» уже завершили выступление на турнире, проиграв «Химкам».

Ранее еще один клуб РПЛ покинул розыгрыш Кубка России.

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