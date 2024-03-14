В «Динамо» рассказали, что могли подписать такого проблемного игрока, как Промес

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о сорвавшемся трансфере игрока, который имел бэкграунд, как у Квинси Промеса. Его слова передает Sport24.

«Мы не будем комментировать происходящее в других клубах. Если когда-нибудь что-то, не дай бог, произойдет в «Динамо», тогда и будем принимать решения. Каждый случай в каждом клубе — нетипичный и индивидуальный. Прошлым летом у «Динамо» был вариант приобретения футболиста с подобным бэкграундом. Мы отказались — из-за репутационных рисков», — сказал Пивоваров.

13 марта игрока «Спартака» Квинси Промеса арестовали в ОАЭ. До этого он находился под домашним арестом. 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

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