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Экс-главу спортивной федерации Украины дисквалифицировали за оскорбления в адрес МОК

Бывшего главу Федерации велоспорта Украины Башенко отстранили за оскорбление МОК

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Shutterstock/FOTODOM

Комиссия по этике Международного союза велосипедистов (UCI) отстранила на один год бывшего главу Федерации велоспорта Украины Александра Башенко. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«После возбуждения дела Башенко был временно отстранен, а теперь комиссия по этике UCI подтвердила отстранение на один год начиная с 23 мая 2023 года, а также штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков», — сказано в заявлении.

Башенко был отстранен на один год за оскорбительные выражения в адрес федерации и Международного олимпийского комитета (МОК). В августе 2019 года функционер был уволен с поста главы Федерации велоспорта Украины за некорректные выражения в адрес победительницы Европейских игр Анны Соловей.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Они пропускают турниры. Вопрос с их участием в Олимпиаде 2024 года еще не решен.

Ранее в России жестко раскритиковали новый лозунг Олимпиады.

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