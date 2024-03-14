Еще один клуб РПЛ покинул розыгрыш Кубка России

14 марта «СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Сочи» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были хабаровчане 4:2.

Футболисты «Сочи» открыли счет в матче в середине первого тайма. Отличился новичок команды Сауль Гуарирапа. За 16 минут до окончания встречи Альбек Гонгапшев сравнял счет.

В серии пенальти игрок «Сочи» Мартин Крамарич не смог переиграть голкипера «СКА-Хабаровск» Ислама Имамова, а Серхио Кордова пробил мимо ворот, что позволило хабаровчанам пройти дальше.

На этой стадии ране одержали победы «Химки», «Ахмат» и «Урал». В полуфинал Пути РПЛ Кубка России ранее вышли ЦСКА, который по сумме двух встреч обыграл «Ростов» (3:1), и «Зенит», выбивший «Динамо» (2:1). 14 марта в рамках четвертьфинала «Спартак» примет «Оренбург», а «Локомотив» — «Балтику».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар».

Ранее «Локомотив» и «Оренбург» объявили составы на матч Кубка России.