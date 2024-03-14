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Футболиста сборной России дисквалифицировали на два матча

Футболист сборной России Харин дисквалифицирован на два матча РПЛ

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о двухматчевой дисквалификации полузащитника «Ахмата» и сборной России Евгения Харина. Его слова передает «Матч ТВ».

«Футболист «Ахмата» Харин, уходя в подтрибунное помещение, произнес оскорбительные выражения в адрес официальных лиц матча. По совокупности дисквалифицировать Харина на три матча чемпионата России — два матча реального исполнения, один условно. Это с учетом автоматической дисквалификации за удаление. Установить испытательный срок для футболиста — один год с момента принятия решения», — сказал Григорьянц.

9 марта в матче против «Динамо» Харин на 41-й минуте встречи получил желтую карточку за разговоры с судьей (неспортивное поведение), через четыре минуты полузащитник получил вторую за симуляцию в штрафной соперника и покинул поле.

12 октября 2023 года Харин дебютировал в сборной России в товарищеском матче против Камеруна. Также полузащитник попал в окончательный состав национальной команды на товарищеские игры в марте.

Ранее сообщалось, что Дзюба вернулся в стартовый состав «Локомотива».

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