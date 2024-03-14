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«Родина» ставит перед собой задачу выйти в РПЛ

Нападающий «Родины» Юшин: у нас есть задача выйти в РПЛ

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РИА Новости

Нападающий московской «Родины» Александр Юшин заявил, что перед клубом стоит задача выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает Legalbet.

«Стоит ли перед командой задача выйти в РПЛ? Такая задача, но я не хочу ничего конкретного озвучивать, распыляться. Поэтому мы двигаемся дальше и готовимся к следующей игре», — сказал Юшин.

В турнирной таблице Первой лиги «Родина» занимает шестое место, набрав 34 очка. Первые две команды выходят в РПЛ напрямую. Команды, которые займут 3 и 4 места сыграют в стыковых матчах с 13 и 14 командой РПЛ за право добиться повышения в классе.

Лидирует в турнире подмосковный клуб «Химки», имея в активе 42 бала. На втором месте идет махачкалинское «Динамо», набрав 40 очков. Замыкает тройку сильнейших тульский «Арсенал», имея в активе 39 баллов. На четвертом месте идет тольяттинский «Акрон». Клуб из Самарской области набрал 38 очков.

В следующем туре «Родина» сыграет с краснодарской «Кубанью».

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