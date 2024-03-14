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Юрист объяснил, почему у Промеса нет шансов вернуться в Россию

Юрист Романенко: у Промеса практически нет шансов на возвращение в Россию

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Юрист‑международник Дмитрий Романенко считает, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес имеет высокие шансы на экстрадицию в Нидерланды. Его слова передает «Матч ТВ».

«У Промеса высочайшие шансы поехать в Нидерланды для отбытия наказания. Вероятность его возвращения в Россию минимальна, шансы практически отсутствуют. Он к нашей стране не имеет никакого отношения, за исключением игры за московский клуб. Оснований для того, чтобы ОАЭ отказали прокуратуре Нидерландов, я не вижу. Если бы не ДТП, то он бы давно улетел в Россию», — сказал Романенко.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает, утверждает Карпов. В момент вылета из ОАЭ в Россию футболист был задержан.

Ранее в Нидерландах рассказали, когда ждут экстрадиции Промеса.

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