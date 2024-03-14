В Нидерландах рассказали, когда ждут экстрадиции Промеса

В прокуратуре Нидерландов ответили на вопрос о возможных сроках экстрадиции полузащитника «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ. Слова представителя организации передает РИА Новости.

«На данный момент новой информации нет, и мы не можем назвать точные сроки процедуры экстрадиции, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время», — цитирует представителя прокуратуры издание.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. В момент вылета из ОАЭ в Россию футболист был задержан.

Ранее тренер Игнатьев заявил, что арест Промеса не повлияет на «Спартак».