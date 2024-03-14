Экс-игрок «Динамо» объяснил причину поражения команды от «Зенита» в Кубке России

Бывший игрок московского «Динамо» Олег Терехин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что бело-голубые могли обыграть петербургский «Зенит» в матче Кубка России, если бы забили первыми.

«В чем причина поражения «Динамо»? Не забили. «Зенит» забил первым, отошел в оборону. Там ребята умеют убегать в контратаки. Если бы «Динамо» забило первым, могло бы все сложиться иначе», — сказал Терехин.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Матео Кассьерра выскочил один на один с Игорем Лещуком и технично перекинул мяч через голкипера. Менее 10 минут понадобилось колумбийскому нападающему, чтобы оформить дубль. Кассьерра на этот раз не смог переиграть Лещука, но сыграл на отскоке и добил мяч в ворота «Динамо».

Первый матч между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу «Динамо». Таким образом, «Зенит» по сумме двух встреч обыграл бело-голубых и вышел в полуфинал турнира.

В полуфинал Пути РПЛ Кубка России ранее вышел ЦСКА, который по сумме двух встреч обыграл «Ростов» (3:1). 14 марта в рамках четвертьфинала «Спартак» примет «Оренбург», а «Локомотив» — «Балтику».

Ранее тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля назвали недоразумением.