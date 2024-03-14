Стало известно значение ареста Промеса для «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что отсутствие форварда «Спартака» Квинси Промеса никак не скажется перед игрой на Кубок России против «Оренбурга».

По его мнению, арест нидерландского форварда не оказывает большого влияния на игру команды.

«Нет, фактор Промеса я бы не учитывал, потому что в двух турах до этого мы видели совсем разный «Спартак». В Санкт-Петербурге мы увидели «Спартак», который очень хотел показать себя с наилучшей стороны, показать себя цельным коллективом, который способен бороться за призовые места, с «Факелом» этого не просматривалось. Так что я бы не придавал большого значения отсутствию Промеса», — заявил Игнатьев.

Встреча между «Спартаком» и «Оренбургом» состоится в Москве 14 марта. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени. В первом матче «Спартак» проиграл со счетом 0:1.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ)

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее Зарема раскритиковала руководство «Спартака» из-за ситуации с Промесом.