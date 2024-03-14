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Рублев и Медведев стали охранником и кассиром на турнире в США

Рублев и Медведев поработали охранником и кассиром на турнире в США

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Amr Alfiky/Reuters

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграли роли работников спортивного комплекса на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе для съемки видео. Соответствующая видеозапись была выложена на странице соревнований в соцсети X.

Рублев взял на себя роль охранника у входа на территорию комплекса, а Медведев стал кассиром в фаншопе. В итоге Рублева сравнили с итальянцем Янником Синнером, а у Медведева поинтересовались, не является ли он братом Даниила Медведева. На этот вопрос четвертая ракетка мира ответил, что их постоянно путают.

Рублев уже завершил выступление на турнире. Он проиграл в матче за выход в 1/8 финала турнира чеху Иржи Легечке. Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 4:6, 4:6.

Медведев продолжает выступление. В поединке 1/8 финала турнира российский спортсмен одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым. Встреча, которая продолжалась 1 час 16 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:4.

В следующем круге Медведев сыграет с датским теннисистом Хольгером Руне, который в своем матче 1/8 финала победил представителя США Тейлора Фритца.

Ранее сообщалось, что Медведев оказался в шаге от повторения личного рекорда на «Мастерсах».

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