Прокуратура Амстердама: неясно, будет ли Промес экстрадирован

Пресс‑секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена высказался о вероятной экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды, отметив, что пока в этом вопросе нет ясности. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Неясно, сколько времени займет процедура и будет ли он действительно экстрадирован. Решение должен принять судья в Дубае», — заявил он.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за нападение с ножом на двоюродного брата.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители.

Ранее «Спартак» выступил с заявлением по поводу ареста Промеса.