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Тюрьму назвали единственным выходом для Промеса

Юрист Князев: выход для Промеса — это возвращение в Нидерланды и тюрьма

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Александр Ступников/РИА Новости

Юрист Андрей Князев заявил, что вероятность того, что нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса экстрадируют из ОАЭ в Нидерланды, составляет 99 процентов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Для Промеса единственный выход — это возвращение в Нидерланды и тюрьма, потому что вряд ли преступление, связанное с насилием или наркотиками, будет признано политическим. Поэтому, если случился арест Промеса по данному делу и произошел запрос от нидерландской прокуратуры, то обязательно будет суд», — заявил Князев.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за нападение с ножом на двоюродного брата.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители.

Ранее «Спартак» выступил с заявлением по поводу ареста Промеса.

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