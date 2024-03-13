«Быть настолько дебилом, чтобы лететь на сборы в ОАЭ»: юрист о Промесе

Футбольный юрист Антон Смирнов в своем Telegram-канале высказался о задержании игрока «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ 13 марта.

«Вся эта история — чистой воды сатисфакция. В том числе и для «Спартака», который, кстати, не так уж и сильно, думаю, расстроен. С него просто сняли ответственность за решение проблемы Промеса. Теперь можно и контракт расторгать и компенсацию взыскивать за расторжение по уважительной причине.

Быть настолько дебилом, чтобы лететь на сборы в ОАЭ, где есть договор об экстрадиции с Нидерландами, уму непостижимо», — написал Смирнов.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители.

Ранее в прокуратуре Нидерландов сделали заявление по поводу ареста Промеса.