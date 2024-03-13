Нидерланды добиваются экстрадиции Промеса из ОАЭ

Органы юстиции Нидерландов работают над экстрадицией футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщил журналист De Telegraaf Джон ван ден Хеувел.

«Я знаю, что органы юстиции Нидерландов действительно работают за кулисами, чтобы добиться его экстрадиции. Это происходит в абсолютной тишине, потому что люди меньше всего хотят оскорбить Дубай. Это вызывает серьезные опасения.

Конечно, возможность экстрадиции существует, если кто-то подозревается или осужден, но все это происходит очень медленно и вяло», — говорится в издании.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест.

Ранее юрист «Спартака» рассказала о состоянии дел Промеса.