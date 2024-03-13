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В «Торпедо» разочаровались в Кононове

Legalbet: руководство «Торпедо» разочаровалось в Кононове

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Руководство столичного «Торпедо» оказалось недовольно работой главного тренера Олега Кононова в стартовых матчах 2024 года, сообщает Legalbet.

По информации источника, в клубе готовы дать возможность доработать белорусскому специалисту до конца нынешнего сезона, так как никаких задач перед «автозаводцами» не стоит.

В то же время некоторые представители тренерского штаба черно-белых не до конца понимают решения Кононова — в частности, помощники удивлены отсутствию Ираклия Манелова в составе. Также недовольство Кононовым выражают активные фанаты «Торпедо».

Олег Кононов возглавил «Торпедо» 17 января. После 22 туров в турнирной таблице Первой лиги столичный клуб занимает девятое место, имея в активе 28 очков. В двух стартовых матчах 2024 года москвичи уступили на выезде красноярскому «Енисею» (0:1), а также сыграли вничью с «Тюменью» (0:0).

Ранее стало известно местонахождение уволенного тренера «Краснодара».

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