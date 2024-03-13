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Уткин объяснил увольнение Ивича из «Краснодара»

Журналист Уткин об увольнении Ивича из «Краснодара»: дело в конфликте внутри

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«Футбольный клуб»/YouTube

Спортивный журналист Василий Уткин предположил в своем Telegram-канале, что наставника «Краснодара» Владимира Ивича уволили из-за внутреннего конфликта.

«Никакого логического объяснения отставке Владимира Ивича нет. Ну, так не бывает в борьбе за чемпионство. Значит, причины во внутреннем конфликте», — написал Уткин.

«Краснодар» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте, набрав 39 очков. «Быки» всего на один балл отстают от лидера национального первенства — «Зенита».

12 марта «Краснодар» вылетел из Кубка России, уступив подмосковным «Химкам». Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Химки», завершилась победой подмосковной команды со счетом 2:0.

«Краснодар» в прошлом сезоне дошел до финала турнира, в рамках которого проиграл московскому ЦСКА. Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе ЦСКА гол забил Федор Чалов (32-я минута, с пенальти). У «Краснодара» отличился Джон Кордоба (50). В серии пенальти красно-синие одержали победу со счетом 6:5.

Ранее стал известен кандидат на замену Гильермо Абаскалю в «Спартаке».

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