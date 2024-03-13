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Тарасовой грозит штраф в 1 млн рублей, если ее признают виновной в клевете на Тутберидзе

Адвокат Калинов: Тарасовой может грозить штраф 1 млн рублей за слова о Валиевой

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РИА Новости

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что может грозить Татьяне Тарасовой, если будет возбуждено уголовное дело по поводу ее слов о том, что таблетку с запрещенным триметадизином фигуристке Камиле Валиевой мог дать только тренер.

Ранее Этери Тутберидзе назвала слова Тарасовой «намеренной клеветой» и потребовала публично принести извинения.

«Дело может быть возбуждено по статье 128.1, части второй Уголовного кодекса — «Клевета с использованием средств массовой информации или совершенная в публичном выступлении». Наказывается штрафом до 1 млн рублей или лишением свободы до двух лет. Но понятно, что лишения свободы здесь не будет.

Даже если суд признает Тарасову виновной, то здесь все обойдется минимальным штрафом», — сказал Калинов.

При этом адвокат считает, что у Тутберидзе на самом деле «нет шансов» подать иск на Тарасову за клевету и что дело не будет возбуждено.

«Я убежден, что этого не будет. Тарасова лишь высказывает свою позицию о том, как препарат мог оказаться в организме спортсмена, но никаким образом не портит честь и достоинство какого-то конкретного человека», — сказал Калинов.

Ранее Губерниев ярко высказался о деле Валиевой: «Хоть стой, хоть падай».

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