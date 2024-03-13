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Роднина ответила Тарасовой, которая обвинила тренеров в деле Валиевой

Роднина не согласилась со словами Тарасовой о вине тренеров в деле Валиевой

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина не согласилась с Татьяной Тарасовой, которая обвинила тренеров в допинговом скандале фигуристки Камилы Валиевой, передает РБК Спорт.

«Если смотреть по законодательству — там четко расписано, кто несет ответственность и какую. Не надо обвинять тренера. Сначала докажите — потом обвиняйте», — сказала Роднина.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Тарасова заявила, что международные соревнования потеряли в качестве без России.

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