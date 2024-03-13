Желавший выступать за Россию футболист получил вызов в сборную Германии

Футболист немецкого «Штутгарта» Вальдемар Антон, желавший выступать за сборную России, получил вызов в национальную команду Германии, передает Sky Sport.

Антон родился в 1996 году в Узбекистане. Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов был готов рассмотреть Антона, если бы тот получил российский паспорт.

23 марта Германия проведет товарищеский матч против Франции. 26 марта немцы сыграют с Нидерландами.

Летом 2024 года на полях Германии пройдет чемпионат Европы. Действующим чемпионом Европы является Италия.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве.

Ранее в зарубежной сборной объяснили, почему согласились играть с Россией.