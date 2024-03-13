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Капитан «Эдмонтона» Макдэвид назвал Овечкина величайшим снайпером

Капитан «Эдмонтона» Макдэвид: у Овечкина есть шанс побить рекорд Гретцки

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Jerome Miron/USA TODAY Sports/Reuters

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид считает, что у игрока «Вашингтона» Александра Овечкина есть шанс побить снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйна Гретцки, передает сайт лиги.

«Конечно, у него есть шанс. Он, безусловно, величайший снайпер нашего поколения, а может быть, и всех времен. У него определенно есть шанс», — сказал Макдэвид.

10 марта «Вашингтон» обыграл «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ со счетом 4:1. Овечкин отдал в этом поединке голевую передачу. В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 60 матчах, забросил 18 шайб и отдал 30 результативных передач. Россиянин довел общее число результативных баллов в своей карьере в чемпионатах НХЛ до 1533 (840 шайб и 693 результативные передачи) в 1406 играх.

12 марта «Кэпиталз» со счетом 0:3 уступили «Виннипег Джетс». Следующая игра «Вашингтона» состоится 14 марта, команда сразится с «Эдмонтон Ойлерз». Стартовое вбрасывание запланировано на 5.00 по московскому времени.

Ранее Олимпийский чемпион объяснил спад Овечкина.

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